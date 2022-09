DAX-Tagesstart mit Videoanalyse am 12.09.2022 nach Charttechnik und mit neuem Verlaufshoch und damit der Trendfortsetzung im Chartbild. Die Handelswoche startet in der Vorbörse mit einem Plus und kann dabei die Widerstände der letzten beiden Wochen bei 13.154 Punkten übertreffen. Optisch kann man dies so skizzieren: 20220912 DAX Vorboerse Das ist nicht nur ein neues Septemberhoch, sondern auch ein ...

