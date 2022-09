Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag an seinen starken Wochenausklang anknüpfen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind positiv. Am Morgen wurde der DAX +1,42% zeitweise 0,7 Prozent höher bei 13.180 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USAAm US-Aktienmarkt haben die Optimisten das Zepter fest in der Hand behalten. Die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...