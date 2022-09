Pirna (ots) -Die DENQBAR GmbH aus dem sächsischen Pirna erweitert mit ihrer neu erhältlichen Benzin-Motorhacke DQ-0310 ihr Gartengeräte-Sortiment um ein weiteres praktisches Produkt für alle Hobbygärtner.Umgraben, Unkraut jäten, Dünger einbringen - die motorisierte Bodenhacke von DENQBAR als 3 in 1-Lösung für eine ertragreiche Ernte, eine volle Blütenpracht und einen satten, gesunden Rasen!Mit dem neuen Multifunktionsgerät für Beet und Garten lässt sich die Bearbeitung des Bodens wesentlich einfacher und müheloser gestalten als mit klassischen Handwerkzeugen wie Spaten, Rechen und Harke. Gerade auf größeren Grundstücken mit bis zu 1000 Quadratmetern, die aber die Anschaffung von Traktor und Pflug noch nicht wirtschaftlich machen würden, findet die Motorhacke ihr perfektes Einsatzgebiet und spart dem Anwender wertvolle Zeit und vor allem Arbeitsaufwand.Die DENQBAR Motorhacke DQ-0310 bringt mit dem leistungsstarken Benzinmotor mit 3,6 kW (5 PS) und 161 cm³ Hubraum genügend Power für leichte bis mittelschwere Böden. Der erweiterbare Hacksatz (von 36 auf 60 Zentimeter Arbeitsbreite) inklusive Schutzblech-Erweiterung, der in drei Stufen verstellbare Hacksporn (für eine variable Arbeitstiefe) und die enthaltenen Schutzscheiben (für sicheres Arbeiten zwischen bestehenden Pflanzreihen) schnüren das Allround-Paket für eine fachmännische Bodenbearbeitung.So wird aus einer groben Erdmasse im Handumdrehen ein feinkrümeliger, luftiger Boden. Durch die verbesserte Sauerstoffzufuhr und die erhöhte Durchlässigkeit von Wasser, Wärme und Nährstoffen bietet dieser Mutterboden so die perfekte Grundlage für gesundes Pflanzenwachstum.Mehr Informationen zur Motorhacke erhalten Sie unter:https://ots.de/q4GVsioderhttps://www.denqbar.com/blog/b-337/Über die DENQBAR GmbHDENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5318454