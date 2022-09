München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Deutschen sind ja nicht gerade für spontanes Sich-Treiben-Lassen berühmt. Ganz im Gegenteil: Uns wird ja eher nachgesagt, dass wir immer alles bis ins kleinste Detail hinein möglichst langfristig planen: Karriere, Familiengründung und besonders gern unseren Urlaub. Was dran ist an diesem Klischee, verrät uns jetzt Oliver Heinze.Sprecher: Laut einer aktuellen Umfrage sind 56 Prozent der befragten Deutschen schon mal von heute auf morgen verreist - und mehr als Dreiviertel halten sich für abenteuerlustig und spontan. Das war aber nicht immer so:O-Ton 1 (Izabella Meczykowski, 18 Sek.): "Nein, tatsächlich scheinen die letzten zweieinhalb Jahre der Pandemie etwas in den Menschen ausgelöst zu haben. Spontane Reisen waren ja aufgrund der vielen Reisebeschränkungen nahezu unmöglich. Und gerade weil die Pandemie das Reisen so erschwert hat, möchten 60 Prozent der Befragten jetzt zunehmend spontan sein, was ihre Reiseplanung angeht."Sprecher: Sagt die Skyscanner Reiseexpertin Izabella Meczykowski. Natürlich versteht jeder unter spontan etwas anderes, aber die Hälfte der Befragten hat immerhin schon mal ein Reiseziel gebucht, von dem sie vorher gar nichts wussten.O-Ton 2 (Izabella Meczykowski, 20 Sek.): "Und sogar jeder fünfte Deutsche ist schon mal mit gepacktem Koffer ohne ein konkretes Reiseziel einfach auch zum Flughafen gefahren und hat dann vor Ort einen Flug gebucht. Und jetzt, da die Reisebeschränkungen allmählich alle wegfallen, ziehen sogar mehr als die Hälfte der Befragten derart spontane Reisen in Betracht, einfach um ihrem Leben einen gewissen Kick zu verleihen oder um mehr im Hier und Jetzt zu leben."Sprecher: Genau deshalb stehen zurzeit auch Ferien am Strand, Städtereisen und Wellness-Urlaube besonders hoch im Kurs.O-Ton 3 (Izabella Meczykowski, 14 Sek.): "Allgemein ist den meisten Menschen im Urlaub einfach wichtig, abschalten zu können, den Alltag hinter sich zu lassen und wieder neue Energie zu tanken. Besonders nach den letzten zweieinhalb Jahren sehnen sich die Menschen quasi nach etwas körperlicher, aber vor allem auch seelischer Erholung."Sprecher: Was zurzeit spontan buchbar ist, kann am schnellsten im Internet herausgefunden werden - selbst wenn man keine Idee hat, wo die Reise hingehen soll.O-Ton 4 (Izabella Meczykowski, 24 Sek.): "Wer schon mal auf der Webseite von Skyscanner gewesen ist, kennt vielleicht unsere 'Alle Orte'-Suche. Da kann man quasi statt eines bestimmten Reiseziels alle Orte in das Suchfeld eintragen und im nächsten Schritt bekommt man dann eine Aufzählung möglicher Reiseziele angezeigt, die nach dem Flugpreis geordnet sind. So bucht man vielleicht sogar einen Flug in ein Reiseziel, dass man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte - und das ist dann ja wirklich der Inbegriff von Spontanität."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie also noch ein paar Inspirationen für Ihren nächsten Urlaub brauchen: Einfach mal auf skyscanner.de klicken. Dort finden Sie jede Menge Anregungen und können gleich auch alles schnell und einfach buchen, was Sie brauchen, um glücklich zu sein.Pressekontakt:Sarah Mikoleizik / Selina KrämerWilde & Partner Communications GmbHTel. +49 (0)89 -17 91 90 - 50skyscanner@wilde.dewww.wilde.deOriginal-Content von: Skyscanner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73574/5318463