Nachdem die Berichtssaison mittlerweile beendet ist, rücken Konjunkturdaten zunächst wieder verstärkt in den Fokus.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart zwar mehrheitlich an. Allerdings erweisen sich Kursverluste bei den drei Schwergewichten Roche, Novartis und Nestlé als Bremsklötze. Der Rückenwind durch die Vorgaben aus Übersee ebbt damit merklich ab. «In der heute beginnenden Handelswoche erwarten wir weiterhin volatile Märkte», heisst es in einem aktuellen Marktkommentar.

