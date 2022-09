DGAP-News: HeartBeat.bio AG / Schlagwort(e): Kooperation

HeartBeat.bio und Molecular Devices kündigen Zusammenarbeit zur Automatisierung und Skalierung von Herz-Organoiden für Hochdurchsatz-Screening in der Arzneimittelforschung an



12.09.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HeartBeat.bio und Molecular Devices kündigen Zusammenarbeit zur Automatisierung und Skalierung von Herz-Organoiden für Hochdurchsatz-Screening in der Arzneimittelforschung an Wien, Österreich und San Jose, Kalifornien/ USA - 12. September 2022 - HeartBeat.bio AG, ein Biotech-Unternehmen, das humane 3D Herzmodelle für die Arzneimittelforschung nutzt, und Molecular Devices, LLC, ein führender Anbieter von Hochleistungssystemen im Bereich Life Sciences, haben eine Entwicklungskooperation vereinbart. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache - jede Minute fordern sie 34 Menschenleben - und Kardiotoxizität ist eine der häufigsten Ursachen für das Scheitern von Arzneimittelkandidaten. Die vereinbarte Zusammenarbeit ermöglicht es, mit Hilfe humaner Organoide, die die Physiologie des menschlichen Herzens in einer bisher nicht gekannten Art und Weise nachbilden, neue Wirkstoffziele zu entdecken und präklinische Entwicklungskandidaten frühzeitig auf Kardiotoxizität zu testen. Das kommerzielle Angebot wird es Forschern ermöglichen, die Produktion von Herz-Organoiden (Kardioiden) zuverlässig zu automatisieren und die Entwicklung von vollkommen neuen Herzmedikamenten zu verbessern, und wird mit dem bereits verfügbaren Angebot des Organoid Innovation Center von Molecular Devices kompatibel sein. "Die überzeugende Stärke unserer Partnerschaft liegt in der Kombination der innovativen Organoid-Technologie von HeartBeat.bio mit den automatisierten Lösungen für 3D-Zellkultur und Bildgebung von Molecular Devices. Gemeinsam wollen wir die erste voll-integrierte Hochdurchsatz-Plattform für die Produktion von Kardioiden und das Medikamenten-Screening entwickeln und vermarkten", sagte Michael Krebs, CEO von HeartBeat.bio. "Unsere Zusammenarbeit bildet die Grundlage für die Strategie von HeartBeat.bio, diese einzigartige 3D-Plattform für Partnerschaften mit Pharmaunternehmen und für eigene Medikamentenprogramme im Bereich Herzinsuffizienz einzusetzen." Neben dem Einsatz in der kardiologischen Arzneimittelentwicklung ist die Plattform für die Bestimmung der toxischen Unbedenklichkeit von Medikamenten von großer Bedeutung. Kardiovaskuläre Nebenwirkungen sind nach wie vor eine der Hauptursachen für das Scheitern klinischer Studien. Oft ist dies auf die Verwendung von Modellen mit begrenzter Vorhersagekraft zurückzuführen. Basierend auf der Kardioid-Technologie von HeartBeat.bio soll die Cardiac Drug Discovery Plattform die präklinische Forschung verbessern, und so die Erfolgsrate klinischer Studien erhöhen sowie Zeit und Kosten bei der Arzneimittelentwicklung reduzieren. "Durch die Zusammenarbeit mit HeartBeat.bio können wir Forschern in Zukunft ein physiologisch relevantes Zellkultur-Model mit automatisierter Bildgebung und reproduzierbaren Arbeitsschritten anbieten. Dies wird dringend benötigt, um die Entwicklung von neuartigen Behandlungen für Herzkrankheiten voranzutreiben und kardiovaskuläre Sicherheitsrisiken in klinischen Studien mit Arzneimittelkandidaten zu reduzieren", sagte Susan Murphy, Präsidentin von Molecular Devices. "Unser erklärtes Ziel ist es, das volle Potential der Organoid-Forschung auszuschöpfen, damit Wissenschaftler sicherere und effektivere Therapien schneller zum Patienten bringen können." Ein führendes Pharmaunternehmen, das bei der Validierung der Plattform unterstützt, wurde bereits identifiziert. Die Entwicklungspartner sind offen für die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen für die Bewertung des prädiktiven Potentials der Plattform im Vergleich zu bereits existierenden präklinischen Methoden in der Arzneimittelentwicklung. "Da Kardioide bessere Vorhersagemodelle darstellen als die Kardiomyozyten- oder Sphäroidmodelle, hat diese neue Plattform das Potenzial, die präklinische Charakterisierung von Wirkstoffen erheblich zu verbessern und die Effizienz der pharmazeutischen Wirkstoffentwicklung deutlich zu steigern", so Murphy abschließend. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Technologien von HeartBeat.bio und Molecular Devices die Arzneimittelforschung voranbringen wird, hören Sie sich die von Drug Target Review veranstaltete Podiumsdiskussion (aufgezeichnet in englischer Sprache) an. Über HeartBeat.bio Die HeartBeat.bio AG widmet sich der Etablierung der ersten auf humanen Organoiden basierten Hochdurchsatz-Screening-Plattform für die Entwicklung von Herzmedikamenten. Die Technologieplattform basiert auf selbstorganisierenden, hochgradig skalierbaren Herz-Organoiden, die die menschliche Physiologie des Herzens nachempfinden und die Modellierung von Krankheiten wie medikamenten-induzierte und genetische Kardiomyopathien, Myokardinfarkte und myokardiale Fibrose sowie Herzregeneration ermöglichen. Die HeartBeat.bio AG wurde 2021 auf Basis der Technologie aus dem Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) von einem erfahrenen Team gegründet, das über umfangreiche Expertise in der Organoid-Forschung, Wirkstoffforschung und Geschäftsentwicklung verfügt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Vienna BioCenter in Wien, Österreich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.heartbeat.bio/. Über Molecular Devices, LLC. Molecular Devices ist einer der weltweit führenden Anbieter von bioanalytischen Hochleistungsmesssystemen, Software und Verbrauchsmaterialien für die biowissenschaftliche Forschung, pharmazeutische und biotherapeutische Entwicklung. Das breite Produktportfolio umfasst Plattformen für Hochdurchsatz-Screening, Genom- und Zellanalyse, Kolonieauswahl und Mikroplatten-Detektion. Diese Spitzenprodukte ermöglichen es Wissenschaftlern, ihre Produktivität und Effektivität zu steigern und so die Forschung und die Entdeckung neuer Therapeutika zu beschleunigen. Molecular Devices setzt sich für die kontinuierliche Entwicklung innovativer Lösungen für Life-Science-Anwendungen ein. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley, Kalifornien, USA, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Telefon: +49 89 210 228-0

Shaun Brown

Telefon: +44 20 71485998

E-Mail: heartbeatbio@mc-services.eu

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



