Zum Start in eine wichtige Woche lässt es der Kryptomarkt am Montagvormittag eher ruhig angehen. Während der Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht zunächst kaum vom Fleck kommt, kann der Bitcoin um mehr als zwei Prozent zulegen. Im weiteren Wochenverlauf dürfte das mit Spannung erwartete Upgrade bei Ethereum für mehr Bewegung sorgen.Voraussichtlich am Donnerstag (15. September) soll mit der Verschmelzung des Ethereum-Mainnets mit dem Proof-of-Stake-Mechanismus der Beacon Chain - dem sogenannten "Merge" ...

