Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 13. September 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerDie hohen Ölpreise sind ein Ärgernis, doppelt unangenehm ist es, wenn die Füllmenge nach einer Lieferung nicht stimmt. Verschiedenen Immobilienbesitzer:innen im Südwesten ist dies passiert. Nach Bestellung über eine bestimmte App kam der Tankwagen, doch hinterher fehlten mehrere hundert Liter im Tank. Wie kann das passieren? Worauf sollten Kund:innen bei einer Heizöl-Befüllung achten, um nicht hinterher eine böse Überraschung zu erleben? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 13. September 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck), auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck) und Facebook (http://www.facebook.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:- Brotmesser - womit schneidet es sich besser?- Schmerzmittel - worauf bei der Einnahme zu achten ist.- Reisefrust - wenn das Brautpaar nicht zur eigenen Hochzeit kommt."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2)