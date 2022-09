Werbung





Wochenausblick: Nach dem Apple Fans endlich neue Produkte vorgestellt bekamen und Christine Lagarde eine historisch hohe Zinserhöhung verkündete, wirft man in der kommenden Woche einen Blick auf viele Verbraucherpreisdaten, die Zinsentscheidung und das Anleihekauf-Programm der Bank of England. Außerdem kommt es gegen Ende der Woche zu einem großen Verfall von Terminkontrakten. Auch bekannt als Hexensabbat.



In den kommenden Tagen erwarten uns vermehrt Zahlen zu dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), den Arbeitslosenzahlen sowie Verbraucherpreise von unterschiedlichen Ländern.



Montag 12.09.22

Die kommende Woche startet eher ruhig mit den Daten zur Industrieproduktion und zum Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich. Außerdem veröffentlicht der Tech-Gigant Oracle Corp. die Ergebnisse für das erste Quartal in 2023.







Dienstag 13.09.2022

Spannender wird es am Dienstag. Das Hauptaugenmerk liegt wohl auf dem harmonisierten Verbraucherpreisindex aus Deutschland, welcher Auskunft über das vergangene Jahr geben soll. Auch aus den USA erwartet uns der Verbraucherpreisindex. Hier werden allerdings Lebensmittel und Energie ausgeschlossen. Unerlässlich sind auch die Konjunkturdaten aus Großbritannien. Die Arbeitslosenquote wird um 8:00 Uhr gemeldet. Von medialer Bedeutung wird auch die Hauptversammlung des US-amerikanischen Tech-Unternehmen Twitter sein. Um 19:00 Uhr lädt der Konzern nämlich zur außerordentlichen Hauptversammlung ein. Bemerkenswert hier: Bekanntlich ging die geplatzte Übernahme von Twitter durch Elon Musk an die Justiz. Nun stellt sich die Frage ob sich die Anschuldigungen dies bezüglich der "unechten" Accounts noch bestätigen.















Mittwoch 14.09.2022

Gegen Mitte der Woche kommen weitere Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien. Darüber hinaus spricht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Plenarsitzung und berichtet über die Lage in der Union.







Donnerstag 15.09.2022

Gegen Ende der Woche wird Adobe am Donnerstag seine Zahlen aus dem dritten Quartal vorstellen. Außerdem gibt die Bank of England Auskunft über ihre Zinssatzentscheidung und das Anleihen-Kaufprogramm. Wirft man einen Blick über den großen Teich, so werden noch Einzelhandelsumsätze für den vergangenen Monat gemeldet.







Freitag 16.09.2022

Das absolute Highlight gibt es allerdings am Freitag: der Hexensabbat steht an. Bei diesem handelt es sich um einen großen Verfallstag von Futures und Optionen. An jedem dritten Freitag des dritten Monats eines Quartals, laufen eine Vielzahl diverser Terminkontrakte aus. Außerdem erwarten uns die Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vorjahr aus China.





