Mainz (ots) -Rund 60.000 Songs werden jeden Tag auf Spotify hochgeladen. Etwa 422 Millionen Menschen nutzen die Plattform. Das Streaming-Unternehmen ist damit der größte Musikanbieter der Welt. Die Doku "This is Spotify - Songs und Stars auf Abruf" in ZDFinfo am Freitag, 16. September 2022, 21.45 Uhr, blickt hinter die Mechanismen von Spotify. In der ZDFmediathek ist der Film von Viola Löffler ab Donnerstag, 15. September 2022, 5.00 Uhr, 30 Tage lang verfügbar.Noch nie war es für Musikerinnen und Musiker so leicht, ihre Fans zu erreichen - und gleichzeitig so schwer, Geld zu verdienen. Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer im Streaming-Business? Wie verdienen die Künstlerinnen und Künstler überhaupt noch ihr Geld? Wie müssen sie ihre Songs gestalten, um in einer der begehrten Spotify-Playlists oder Charts zu landen? Und wie können ihre Fans dabei helfen? Macht die Jagd nach Klicks die Musik vielfältig oder gefälliger? Um diesen und anderen Fragen auf den Grund zu gehen, blickt der Film unterschiedlichen Playern aus der Musikindustrie bei ihrer kreativen Arbeit über die Schulter.Im Fokus stehen beispielsweise der Deutschrapper Sero, Judith Holofernes, die Jazzmusiker Roman & Julian Wasserfuhr, die Podcaster von Hoaxilla und die No Angels. Verschiedene Geschichten aus der Streaming-Welt werden flankiert von Aussagen des Europachefs von Spotify, Michael Krause.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thisisspotifyDer Film steht akkreditierten Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5318659