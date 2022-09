Piedmont Lithium hat den Aufbau einer großen Lithiumhydroxid-Verarbeitungsanlage in den USA angekündigt. Diese soll in Etowah im Bundesstaat Tennessee entstehen und 30.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr hervorbringen. Der Betriebsstart ist für 2025 geplant. Zusammen mit der Anlage des Unternehmens in North Carolina soll sich die gesamte Produktionskapazität von Piedmont Lithium in den USA ab 2026 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...