Straßburg/Berlin (ots) -Das Europäische Parlament tagt vom 12. bis 15. September im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Die laufend aktualisierte Tagesordnung des Plenums finden Sie unter diesem Link (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-09-12-SYN_DE.html). Die Plenartagung können Sie im Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming) im Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen. Alle Livestreams können Sie auch in Ihre Webseiten oder Social-Media-Kanäle einbetten. Schreiben Sie uns bei Interesse: presse-berlin@ep.europa.eu.Lage der Europäischen Union - Debatte mit Ursula von der Leyen: Am Mittwoch ab 09:00 Uhr wird Kommissionspräsidentin von der Leyen ihre Rede zur Lage der Europäischen Union vor dem Parlament halten und anschließend mit den Abgeordneten diskutieren. Im Mittelpunkt stehen werden voraussichtlich die Solidarität der EU mit der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland, die Frage, wie die Energieversorgung der EU sichergestellt und ihre Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen verringert werden kann sowie die aktuellen Preisanstiege. Weitere Informationen hier (https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20220823STO37802/debatte-zur-lage-der-eu-2022-so-konnen-sie-sie-verfolgen).Debatte: Mittwoch, 14.09., 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/debate-on-state-of-union-2022-enhanced-version-with-captions_20220914-0900-SPECIAL-OTHER)Energiepreise, erneuerbare Energien, Energieeffizienz: Am Dienstagnachmittag debattieren die Abgeordneten mit dem Rat und der Kommission über die Reaktion der EU auf den dramatischen Anstieg der Energiepreise. Außerdem wird das Parlament über Pläne zur Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs bis 2030 debattieren und abstimmen.Debatte Energiepreise: Dienstag, 13.09., nach 15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220913-0900-PLENARY)Debatten erneuerbare Energien und Energieeffizienz: Montag, 12.09., nach 17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220912-0900-PLENARY)Abstimmungen Erneuerbare-Energien-Richtlinie und Energieeffizienzrichtlinie: Mittwoch, 14.09., 12:00-13:00 UhrPressekonferenz erneuerbare Energien: nach der Abstimmung am Mittwoch, 14.09., 13:30 Uhr, mit Berichterstatter Markus Pieper (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/28224/MARKUS_PIEPER/home) (CDU, EVP): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-markus-pieper-rapporteur-on-revision-of-renewable-energy-directive_20220914-1330-SPECIAL-PRESSER)Krieg gegen die Ukraine: Das Parlament wird am Dienstagnachmittag mit Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine erörtern und im Laufe der Woche über ein Makrofinanzierungsdarlehen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine abstimmen.Debatte: Dienstag, 13.09., nach 15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220913-0900-PLENARY)Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin: Am Dienstagmorgen wird die finnische Ministerpräsidentin ihre Ansichten über die aktuelle Lage und die künftige Ausrichtung Europas darlegen, gefolgt von Redebeiträgen der Fraktionen. Dies ist die sechste Debatte der Reihe "Was Europa ausmacht", die im Europäischen Parlament stattfinden wird. Eine gemeinsame Pressekonferenz von EP-Präsidentin Roberta Metsola und Sanna Marin ist für 12:00 Uhr geplant.Debatte: Dienstag, 13.09., 10:30-11:50 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220913-0900-PLENARY)Pressekonferenz: Dienstag, 13.09., 12:00-13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-roberta-metsola-ep-president-and-sanna-marin-finnish-prime-minister_20220913-1200-SPECIAL-PRESSER)Dürren und Brände in Europa: Angesichts der verheerenden Dürren und Waldbrände dieses Sommers in ganz Europa werden die Abgeordneten am Dienstag darüber diskutieren, wie die EU ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärken kann. Eine Entschließung wird am Donnerstag zur Abstimmung gestellt.Debatte: Dienstag, 13.09.: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220913-0900-PLENARY)Abstimmung: Donnerstag, 15.09., 12:00-14:00 UhrEU-Mindestlöhne: Das Parlament wird neue EU-Regeln für Mindestlöhne verabschieden, um die Armut am Arbeitsplatz zu bekämpfen, menschenwürdige Lebensbedingungen zu gewährleisten und Tarifverhandlungen zu fördern, wobei die Traditionen der EU-Mitgliedstaaten bei der Lohnfestsetzung anerkannt werden sollen. Nach dieser Schlussabstimmung im Parlament müssen noch die EU-Mitgliedstaaten im Rat die neue Mindestlohn-Richtlinie annehmen. Die EU-Staaten werden zwei Jahre Zeit haben, die Regeln in nationales Recht umzusetzen. Mehr Informationen hier (https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20210628STO07263/faire-mindestlohne-massnahmen-fur-menschenwurdige-lebensbedingungen-in-der-eu).Debatte: Dienstag, 13.09., 13:00-15:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220913-0900-PLENARY)Abstimmung: Mittwoch, 14.09., 12:00-13:00 UhrUngarn/EU-Grundwerte bedroht: Die Abgeordneten überprüfen die Entwicklungen seit der Aktivierung des Artikel-7-Verfahrns zum Schutz der EU-Grundwerte im Jahr 2018. In einem Zwischenbericht (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0217_DE.html) stellen sie fest, dass Ungarn nicht mehr als vollwertige Demokratie eingestuft werden kann und dass die Werte der EU dort systemisch bedroht sind. Mehr zum Artikel-7-Verfahren (https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/bedenken-zur-rechtsstaatlichkeit-in-mitgliedstaaten-was-die-eu-unternehmen-kann).Debatte: Mittwoch, 14.09., 13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220914-0900-PLENARY)Abstimmung: Donnerstag, 15.09., 12:00-14:00 UhrPressekonferenz: Mittwoch, 14.09., 15:30-16:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER). Mit Berichterstatterin Gwendoline Delbos-Corfield (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home) (FR, Grüne/EFA) und den Schattenberichterstatterinnen Isabel Wiseler-Lima (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197421/ISABEL_WISELER-LIMA/home) (LU, EVP), Bettina Vollath (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197678/BETTINA_VOLLATH/home) (AT, S&D), Ramona Strugariu (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/134605/RAMONA_STRUGARIU/home) (RO, Renew) und Malin Björk (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/124992/MALIN_BJORK/home) (SE, Die Linke - GUE/NGL)Entwaldungsfreie Lieferketten: Der Umweltausschuss (ENVI) schlägt vor, in der EU nur noch Produkte zu erlauben, die nicht zur weltweiten Entwaldung beitragen (EP-Pressemitteilung, 12.07.22 (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220711IPR35009/climate-change-new-rules-for-companies-to-stop-eu-driven-deforestation-globally)). Unternehmen wären auch für ihre Lieferketten verantwortlich. Zusätzlich zu den von der Komission vorgeschlagenen Produkten Rind, Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja und Holz solle die Verordnung auch gelten für Schweinefleisch, Schafe, Ziegen, Geflügel, Mais, Kautschuk, Holzkohle und bedrucktes Papier.Debatte: Montag, 12.09., 17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20220912-0900-PLENARY)Abstimmung: Dienstag, 13.09., 12:00-13:00 UhrPressekonferenz: Dienstag, 13.09., 14:00-14:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-christophe-hansen-rapporteur-on-deforestation-regulation_20220913-1430-SPECIAL-PRESSER). Mit Berichterstatter Christophe Hansen (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home) (LU, EVP)Kalender der Präsidentin: Am Dienstag wird Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ein bilaterales Treffen mit der finnischen Premierministerin Sanna Marin haben, bevor diese vor dem Parlament spricht. Am Nachmittag wird Metsola mit der französischen Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten Laurence Boone zusammentreffen. Am Donnerstag nimmt Präsidentin Metsola in Berlin an der Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7-Staaten (G7 Speakers' Conference) teil, wo sie mit der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und dem Sprecher des britischen Unterhauses Sir Lindsay Hoyle zusammentreffen wird. Am Freitag wird sie auf der G7-Konferenz zum Thema "Russlands Aggression gegen die Ukraine - Konsequenzen für eine neue internationale Sicherheitsarchitektur" sprechen, mit dem Präsidenten des japanischen Repräsentantenhauses Hiroyuki Hosoda zusammentreffen und die Grundsatzrede auf der Konferenzsitzung "Stärkung der Demokratie durch politische Bildung" halten. Eine Pressekonferenz in Berlin ist für 12:00 Uhr geplant.Weitere Themen der Plenartagung unter diesem Link (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2022-09-12/9/weitere-tagesordnungspunkte)Pressekonferenzen:Pressebriefing zur Plenartagung vom 12. bis 15. SeptemberMontag, 12.09., 16:30-17:00 UhrDer Sprecher des Parlaments wird eine Pressekonferenz zur Plenartagung abhalten, die um 17:00 Uhr beginnt: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/last-minute-session-briefing_20220912-1630-SPECIAL-PRESSER)Pressekonferenzen der FraktionenRenew Europe: Dienstag, 13.09., 09:40-10:00 Uhr, mit Stéphane Séjourné (Fraktionsvorsitzender): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/briefing-renew-europe-by-stephane-sejourne-president_20220913-0920-SPECIAL-PRESSER)S&D: Dienstag, 13.09., 10:00-10:20 Uhr, mit Iratxe García Pérez (Fraktionsvorsitzende): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/briefing-s-d-by-iratxe-garcia-perez-president_20220913-1000-SPECIAL-PRESSER)Grüne/EFA: Dienstag, 13.09., 10:40-11:00 Uhr, mit Ska Keller (Ko-Fraktionsvorsitzende): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/efa-by-ska-keller-co-president_20220913-1040-SPECIAL-PRESSER)Die Linke: Dienstag, 13.09., 11:20-11:40 Uhr, mit Manon Aubry und Martin Schirdewan (Ko-Fraktionsvorsitzende): Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/briefing-the-left-by-manon-aubry-and-martin-schirdewan-co-presidents_20220913-1120-SPECIAL-PRESSER)Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming), inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere InformationenDie Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room)Schwerpunkte der Plenartagung vom 12. bis 15. 