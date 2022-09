FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 83 (88) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2080 (2070) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 459 (790) PENCE - BERENBERG CUTS BELLWAY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2300 (4230) PENCE - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 250 (410) PENCE - BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 680 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PERSIMMON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1700 (3440) PENCE - BERENBERG CUTS REDROW TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 510 (1000) PENCE - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 122 (220) PENCE - BERENBERG CUTS VISTRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 840 (1560) PENCE - BERENBERG RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4500 (4120) PENCE - CITIGROUP STARTS NEXT PLC WITH 'SELL' - PRICE TARGET 5100 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS WPP PRICE TARGET TO 950 (1210) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 735 (730) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2620 (2560) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 935 (900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 830 (845) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 520 (490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3350 (3300) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IQE PRICE TARGET TO 45 (40) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1380 (1690) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6150 (5850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 290 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1820 (1960) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 780 (880) PENCE - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 535 (531) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES JERONIMO AND TESCO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - NUMIS CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'HOLD' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1500 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1000 (1150) PENCE - 'NEUTRAL'



