Rheinmetall Aktie weit entfernt von den vor kurzem noch gesehenen Rekordhochs bei 227,50 EUR, aber seit dem "Defense-Aktien-Hype" handelt die Aktie nunmehr stabil gut 50% - wie auf einem neuen Sockel - oberhalb des Vor-Ukraine-Kriegs Kursniveau. Könnte man auch "Normalisierung" nennen. Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hatte bereits am 27.07.2022 die Eckdaten für das erste Halbjahr vorgegeben: Leichte Abschwächung bei Automotive und weiterhin hohe operative Marge für den Gesamtkonzern von über 11% erwartet, was zu einer Festlegung "am unteren Ende der Prognose" führte - 15% Umsatzwachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...