DJ EZB diskutiert ab Oktober Bilanzverkleinerung - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird laut einer Meldung der Financial Times ab Oktober über eine Verkleinerung der Bilanz des Eurosystems diskutieren. Wie das Blatt unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte Quellen berichtet, dürfte der Rat am Jahresende beschließen, die Tilgungsbeträge aus fällig gewordenen Anleihen ab dem ersten Quartal 2023 nicht mehr voll wiederanzulegen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte nach der Ratssitzung am Donnerstag gesagt, dass das Gremium über eine Bilanzverkleinerung (Quantitative Tightening) nicht diskutiert habe.

September 12, 2022 05:18 ET (09:18 GMT)

