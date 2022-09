Berlin (ots) -Bevor der kalte Winter einzieht, fliehen viele noch einmal in den Urlaub, um die letzten warmen Tage ausgiebig zu nutzen. Wer ans Meer reist, der sollte unbedingt einen Ausflug aufs Wasser unternehmen. Der Sprung ins kühle Nass während der heißen Urlaubstage ist nicht nur besonders erfrischend, sondern lässt die Umgebung aus einer anderen Perspektive neu entdecken. Kombiniert mit sportlichen oder besonderen Aktivitäten ist Abwechslung garantiert. Dafür sorgt Boataround (https://www.boataround.com/de) ab sofort mit neuen und einzigartigen Erlebnisse (https://www.boataround.com/de/search?type=experiences)n. Knapp 150 in 12 verschiedenen Ländern hält das selbsternannte "Booking.com" für Boote bereit. Ob Portugal, Estland, Schweiz, Spanien, Italien, Kroatien, Deutschland, Bahamas, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Britische Jungferninseln oder Griechenland, die große Auswahl an Orten und Aktivitäten bietet für jeden Abenteurer und jede Abenteurerin ein unvergessliches Erlebnis. Wer ruhige Aktivitäten auf dem Wasser mag, kann sich beispielsweise ein Wine Tasting auf dem Boot dazu buchen, wer hingegen Action braucht, leiht sich ein Boot inklusive Wakeboard.Love is in the airRomantikerInnen aufgepasst! Boataround stellt ab sofort perfekte Ausflüge bereit, die die Liebe beflügeln - egal ob beim ersten oder hundertsten Date. Während es für manche nichts Romantischeres gibt, als ein Candlelight Dinner während einer Fahrt in den Sonnenuntergang (https://www.boataround.com/de/experience/dubrovnik-2-hours-motorboat-cruise-with-sunset-watching), favorisieren andere eine Weinverkostung mit Blick aufs Wasser (https://www.boataround.com/de/experience/split-1-day-motorboat-tour-with-wine-tasting), um die Momente zu zweit zu versüßen. Die Erlebnisse von Boataround bieten ebenso Inspirationen und Hilfe für diejenigen, die nach dem perfekten Antrag suchen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kniefall während eines romantischen Frühstücks auf hoher See?Aktiv auf dem WasserEinfach nur Schwimmen war gestern. Für alle, die im Urlaub gerne aktiv unterwegs sind, bietet Boataround eine große Auswahl an Alternativen zum klassischen Bootsausflug. Wie wäre es mit einer eintägigen Motorbootfahrt inklusive Angelausflug (https://www.boataround.com/de/experience/hvar-1-day-motorboat-cruise-with-fishing) auf der kroatischen Ferieninsel Hvar, einem Schnorchelabenteuer (https://www.boataround.com/de/experience/santorini-a-half-day-motor-yacht-cruise-with-snorkeling-4) inmitten des kristallklaren Wassers entlang der griechischen Insel Santorini oder eine zweistündige Bootsfahrt in Cala Ratjada kombiniert mit dem absoluten Trendsport Wakeboarden (https://www.boataround.com/de/experience/cala-ratjada-2-hours-motorboat-cruise-with-wakeboarding)? Egal ob AnfängerInnen oder Profi - mit den Erlebnissen von Boataround werden Wasserratten eine Menge Spaß haben.Entspannung und Kultur purWasser gilt als Element der Entspannung. In der Nähe von Wasser zu sein bedeutet, dass die geistige Energie verbessert und das Gefühl des Wohlbefindens gestärkt wird. Daher ist ein erholsames Erlebnis genau das Richtige, um die Batterien wieder neu zu laden. Dafür bietet Boataround von KapitänInnen geführte Bootsfahrten, bei denen man die Seele baumeln lassen und Sonne tanken kann. Ebenso ist es möglich, eine Motorbootsfahrt mit Inselhopping (https://www.boataround.com/de/experience/hvar-1-day-motorboat-tour-with-island-hopping-2) zu verbinden - zu einsamen Stränden und traumhaften Lagunen. Für alle Kulturinteressierten gibt es auch Bootstouren mit exklusiven Besichtigungen (https://www.boataround.com/de/experience/split-1-day-motorboat-tour-with-sightseeing-2) der Küstenstädte und ihrer Sehenswürdigkeiten.Glück ist die Summe schöner Momente und mit Boataround kann man sich einen Tag voller Glück schon ab 130 Euro (https://www.boataround.com/de/experience/dubrovnik-2-hours-motorboat-cruise-with-sunset-watching) schenken. Wer also jetzt noch keinen Ausflug auf dem Wasser geplant hat, sollte seinen Liebsten eine Freude machen und buchen - für ein unvergessliches, gemeinsames Erlebnis mit Boataround!Das Pressematerial steht Ihnen hier zum Download (https://www.picdrop.com/publiclink/uK221Kr4dq) zur Verfügung!Über BoataroundYachten online buchen - einfach gemacht! Das nach eigenen Angaben "Booking.com" für Boote wurde 2016 von Jana Escher und Pavel Pribis gegründet und umfasst über 22.000 gelistete Boote in mehr als 75 Ländern. Im Mai 2022 wurde Boataround mit dem Platz 1 bei "Deutschlands Beste Online-Portale" gekürt, einem Award des Deutschen Instituts für Service-Qualität und ntv, in der Kategorie Yachtcharter. Die weltweit führende Buchungsplattform für Boote besitzt die größte Auswahl an Wasserfahrzeugen auf der Welt. 