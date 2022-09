Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 steigt am Morgen um 1,20 Prozent auf 3612,73 Punkte.Paris / London - Die deutliche Kurserholung an Europas Börsen seit der Rekord-Zinserhöhung durch die Europäischen Zentralbank (EZB) geht weiter. Investoren hoffen darauf, dass die Währungshüter die hohe Inflation unter Kontrolle bringen können. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Montag um 1,20 Prozent auf 3612,73 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,09 Prozent auf 6280...

