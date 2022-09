Mit der neuen Welle von Cyberangriffen, die für Unternehmen heftiger und lähmender denn je sind, kooperiert IKOULA, ein führender Akteur auf dem Markt für IaaS (Infrastructure As A Service), dedizierte Server und Outsourcing, mit ESET, weltweit führend bei digitaler Sicherheit, um Unternehmen eine professionelle Endpunktschutzlösung gegen Ransomware und Zero-Day-Bedrohungen anzubieten.

Da in diesen Zeiten Cyber-Risiken genauso Rechnung getragen werden muss wie allen anderen Unternehmensrisiken, verstärkt IKOULA seine Bandbreite an Cyber-Schutzlösungen und bietet seinen Kunden jetzt die ESET-Lösung an: eine Lösung, die alle Arbeitsstationen des Unternehmens über eine einheitliche Schnittstelle schützt, ob Desktop-Computer, Laptops oder mobile Geräte.

"Wir bei ESET haben uns dafür entschieden, in unsere Lösungen nicht nur die Cloud-Sandboxing-Technologie einzuschließen, also das Blockieren von Ransomware und Zero-Day-Bedrohungen, sondern auch eine Funktionalität zur vollständigen Festplattenverschlüsselung sowie eine fortentwickelte mehrschichtige Technologie", erklärte Bruno BONNY, Marketing Director von ESET Frankreich. "Der Schutz vor Cyber-Attacken ist somit umfassend und optimal.

"Die Cybersicherheitsbedürfnisse von Unternehmen werden immer größer", fuhr Jean-Pascal MACCHI, Managing Director von IKOULA, fort. "Indem wir unseren Kunden die ESET-Lösung anbieten, geben wir ihnen den Schlüssel in die Hand, um auf diese Probleme zu reagieren und sich gegen die Risiken zu schützen, die ihre dedizierten Server, aber auch ihre anderen Geräte und damit ihre Aktivitäten beeinträchtigen könnten.

Über IKOULA

Vorreiter für Cloud Computing seit 1998, besitzt IKOULA eigene Rechenzentren in Frankreich sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Mit den Menschen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie hinsichtlich der Wahl professioneller IT-Lösungen beraten und unterstützen.

Webhosting, Cybersicherheit, Managed Services, Cloud Computing oder auch Unified Communication, dank der Unterstützung der Muttergesellschaft SEWAN wird alles getan, um die Anforderungen der Unternehmen von heute und morgen zu erfüllen.

Über ESET

Seit mehr als 30 Jahren bietet ESET Unternehmen auf der ganzen Welt branchenführende Software und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit an, darunter Endpoint Detection und Response, Verschlüsselung und Authentifizierung sowie umfassende Sicherheitsdienstleistungspakete. Mit leistungsstarken, benutzerfreundlichen Lösungen für Unternehmen jeder Größe schützt ESET seine Kunden vor immer komplexer werdenden digitalen Bedrohungen in einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft. ESET bietet dem Unternehmensmarkt die Mitarbeiter, Expertise und Spitzentechnologie, die für Sicherheit und einen unterbrechungsfreien Betrieb in Unternehmen erforderlich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005007/de/

Contacts:

Laurane VASSOR ARCARO

lvassorarcaro@ikoula.com

+33 1 84 01 02 69

Darina SANTAMARIA

darina.j@eset-nod32.fr

+33 01 55 89 08 88