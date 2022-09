Das sind die fünf Kongresse, die sich im Rahmenprogramm des zweiten DKM-Messetages - Donnerstag, 27.10.2022 - finden. Bei einem Großteil der Vorträge und Diskussionen kann IDD-konforme Weiterbildungszeit gesammelt werden. Ein Zugewinn an wertvollem Wissen sind die Kongresse aber in jedem Fall. Auch, weil die Referenten in speziellen Talk-Areas nach ihren Vorträgen auf individuelle Fragen eingehen und antworten.Kongress BiPRO: Digitalisierungspower für Ihr BusinessIn der Assekuranz längst als Aushängeschild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...