BASF - Aktie wieder im Aufwind?

Johannes Büttner,

Godmode-Trader.de

Auch die Aktie von BASF kann in diesen Tagen von der Erholung an den Märkten profitieren und zulegen. Könnte jetzt bereits wieder über einen Einstieg nachgedacht werden?



Grundsätzlich hat es der Chemiegigant gegenwärtig nicht leicht, vor allem in Anbetracht der steigenden Energie- und Gaspreise. Als energieintensive Branche gilt die Chemieindustrie hiervon besonders betroffen. Dabei treffen die aktuellen Probleme um die Gasversorgung BASF besonders, da Gas als Rohstoff für bestimmte Produkte sowie für Wärme im Produktionsprozess benötigt wird. Zusätzlich zeichnet sich derzeit keine schnelle Besserung der Lage ab. Dennoch zeigen sich Anleger in den letzten Monaten nicht so pessimistisch, wie man vermuten könnte. Im Gegenteil. Aufgrund der aktuellen günstigen Bewertungen sehen Marktteilnehmer bereits wieder erste Kaufchancen. Wie nun auch die technische Seite zeigt, könnte es hier nun sogar zu einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung kommen.

Chart: BASF

Widerstandsmarken: 44,38 + 45,24 + 46,59 + 49,04 + 50,00 + 50,71 EUR

Unterstützungsmarken: 43,52 + 41,14 + 40,36 EUR

Dabei eröffnet die BASF-Aktie heute mit einem Gap-Up und springt dabei direkt an den Widerstandsbereich bei 45,24 - 44, 38 EUR. Zeitgleich wird dabei das obere Bollinger Band überwunden, was in der Tendenz für weitere steigende Kurse spricht. Gelingt nun der Sprung über 45,24 EUR, wird damit ein Buy-Signal mit den Kurszielen 46,59 EUR sowie dem Kurszielbereich 49,03 - 50,72 EUR ausgelöst. Möchte man auf dieses Szenario spekulieren, eignen sich hierfür zum Beispiel die Turbo-Bull-Optionsscheine mit der WKN HB7UFM oder HB9H5V.

Abgesichert werden könnte sich hierbei am Tagesschlusskurs vom Freitag bei 43,52 EUR. Neben einer Horizontalunterstützung verläuft hier auch der EMA50. Würde der bärische Fall eintreten und die Papiere würden abprallen, so müsste unterhalb dieses kumulativen Supports das Long-Setup verworfen werden. Stattdessen wäre ein erneuter Re-Test von 40,36 - 41,14 EUR zu erwarten.

BASF in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 20.05.2022 - 12.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

BASF in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017- 12.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf BASF für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB7UFM 1,20 33,07 3,76 Open End BASF HB9H5V 0,86 36,57 5,25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2022; 11:05 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf BASF für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BASF HB60A9 1,00 54,72 4,51 Open End BASF HB8XRG 0,36 48,28 12,65 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2022; 11:08 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von BASF finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag BASF - Aktie wieder im Aufwind? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).