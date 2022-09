SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding hat eine Zusammenarbeit mit dem Software-Startup Raptor Maps vereinbart, um die Leistung von Solaranlagen zu verbessern. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS, ISIN: US47759T1007) arbeitet in Zukunft...

Den vollständigen Artikel lesen ...