New York (www.anleihencheck.de) - Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, kommentiert die Aussagen und Entscheidungen der letzten EZB-Sitzung.Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank zum Leitzins würden den Markterwartungen entsprechen. Die Wirtschaftsprognosen seien allerdings überraschend: Die EZB erwarte in diesem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum und im nächsten Jahr eine sinkende Inflationsrate, was den Markt dazu bringe, weitere Leitzinserhöhungen zu erwarten. Ein derart optimistisches Wirtschaftsszenario, das die starke Anhebung um 75 Basispunkte rechtfertige, impliziere jedoch, dass die Politik der EZB den Rückgang der Rezession beschleunigen könnte. Das wiederum sei nicht förderlich für die Währung. ...

