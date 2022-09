Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bescheinigt dem Fondsmanagement von Raiffeisen Capital Management mit einem Rating von AAA eine exzellente Qualität und Kompetenz bei der Umsetzung nachhaltiger Fondsstrategien, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Schon in den frühen 1990er Jahren habe Raiffeisen Capital Management den Raiffeisen-Umweltfonds aufgelegt. Seit Auflage des "Raiffeisen-Ethik-Aktien"-Fonds im Jahr 2002 seien die nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagten Assets stetig gewachsen, vor allem nach Auflage der ersten Nachhaltigkeitsfonds im Jahr 2014. Inzwischen würden rund EUR 21 Mrd. der insgesamt EUR 42,3 Mrd. AuM nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt (etwa 50%, per Ende Juli 2022). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...