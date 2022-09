Kaum verliert der US-Dollar etwas an Schwung, schon trauen sich die Goldbullen aus ihren Verstecken. Der Goldpreis steigt zum Wochenauftakt rund 10 Dollar, Silber legt prozentual sogar noch deutlicher zu. Es ist verfrüht, von einer Trendwende zu sprechen. Doch die aktuelle Bewegung zeigt, was den Goldpreis ausbremst: Der Dollar.Spannend wird es am morgigen Dienstag, wenn die US-Verbraucherpreie veröffentlicht werden. Dazu gesellen sich in der laufenden Woche auch noch die US-Einzelhandelsumsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...