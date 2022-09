Aktualisiertes qPCR-System beinhaltet jetzt integrierte Software zur Unterstützung der wachsenden Testmenüs für klinische Labore und Assay-Entwickler

Thermo Fisher Scientific hat das Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR System* zertifiziert, um den neuen Anforderungen der Verordnung über In-vitro-Medizinprodukte (IVDR) gerecht zu werden. Das aktualisierte System umfasst nun das neue, ergänzende Applied Biosystems Diomni Software-Ökosystem, das klinischen Laboren und Testentwicklern die Nutzung flexibler PCR-Tests vor Ort ermöglicht.

Das QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR System wurde für maximale Produktivität und eine schnelle Inbetriebnahme konzipiert. Es ermöglicht den Anwendern, mit einem einzigen System alle Phasen von der Entwicklung bis zur Validierung zu durchlaufen. Die erweiterbare, automatisierte Plattform wird mit austauschbaren Blöcken mit 96- und 384-Well-Blöcken geliefert und bietet außerdem Remote-Desktop- und Touchscreen-Steuerungen, Gesichtsauthentifizierung, Sprachsteuerung und intelligenten technischen Support zur Steigerung der Benutzerproduktivität.

"Wir haben unsere Kunden bei der Umstellung auf die IVDR durchgängig unterstützt, zunächst durch die Einführung des aktualisierten Applied Biosystems QuantStudio 5 Dx Real-Time PCR Systems Anfang des Jahres und jetzt durch die Einführung des IVDR-konformen QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR Systems sowie des neuen, ergänzenden Diomni Software-Ökosystems", sagte Fernando Beils, Vice President und General Manager für qPCR-Instrumente bei Thermo Fisher Scientific. "In dem Maße, wie Testentwickler und Laboratorien ihre Assay-Menüs und ihre IVD-Testkapazitäten erweitern, sind wir bestrebt, auch weiterhin innovative Lösungen anzubieten, die den wachsenden Anforderungen gerecht werden."

Ganz gleich, ob Sie einen Routinetest durchführen oder einen neuen Assay entwickeln das integrierte, IVDR-konforme Diomni-Software-Ökosystem von Applied Biosystems optimiert dank Plug-and-Play-Design und vereinfachter Einrichtung den gesamten Arbeitsablauf, um die Effizienz zu steigern und Anwenderfehler zu minimieren. Die zentrale Einrichtung ermöglicht eine Vernetzung mit mehreren Echtzeit-PCR-Geräten und die sichere gemeinsame Nutzung von Daten über ein Benutzernetzwerk.

"Die Möglichkeit, Plattenkonfigurationsdateien aus externer Software zu importieren und Ergebnissätze in einer anpassbaren Struktur zu exportieren, vereinfacht die Integration des QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR Systems in unsere Software für Labordatenmanagement", erklärte Dr. Gustav Quade, Spezialist für Labormedizin und technische Entwicklung im Quade Labor in Deutschland. "Die neue Diomni-Software erleichtert die Zusammenarbeit; wir können Läufe einrichten, vergangene Läufe nebst Dokumentation verwalten und Fluoreszenzkurven aus der Ferne effizient interpretieren, ohne eine spezielle Software installieren zu müssen."

Das QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR System ist in allen Regionen erhältlich, die die CE-IVD-Zertifizierung anerkennen, und ist bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) als Medizinprodukt der Klasse II gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com/quantstudio7prodx.

*Das QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR-System ist für die In-Vitro-Diagnostik bestimmt.

