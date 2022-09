DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China, Hongkong und Südkorea sind die Börsen wegen der Festtage "Festival der zweiten Herbsthälfte" und "Chuseok" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:21 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.086,25 +0,5% -13,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.659,50 +0,5% -22,4% Euro-Stoxx-50 3.617,35 +1,3% -15,8% Stoxx-50 3.568,65 +0,8% -6,5% DAX 13.281,73 +1,5% -16,4% FTSE 7.445,90 +1,3% -0,5% CAC 6.287,22 +1,2% -12,1% Nikkei-225 28.542,11 +1,2% -0,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 144,04 +0,47

ROHSTOFFMÄRKTE

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,30 86,79 +0,6% +0,51 +23,0% Brent/ICE 93,72 92,84 +0,9% +0,88 +26,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 194,00 207,09 -6,3% -13,09 +238,6%

Am Ölmarkt setzt sich die Aufwärtsbewegung bei den Preisen fort. Der Preis für die Sorte Brent erhöht sich um 0,9 Prozent, der WTI-Preis legt 0,6 Prozent zu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Zugewinnen in der Vorwoche dürfte die Wall Street auch am Montag mit Aufschlägen in den Handel gehen. Der Erholungskurs der vergangenen Handelstage dürfte sich damit fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,4 Prozent zu. Im Fokus der Anleger stehen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August, die am Dienstag veröffentlicht werden. Die Daten dürften den weiteren Zinskurs der US-Notenbank mit beeinflussen, heißt es. Bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche wird mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bei seinen jüngsten Aussagen keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed solange am geldpolitischen Straffungskurs festhält, bis die Inflation zurückgeht. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich zuletzt für einen weiter straffen Zinskurs ausgesprochen. Walt Disney legen vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Der aktivistische Investor Dan Loeb hat bei Disney eine Kehrtwende vollzogen. Via Twitter signalisierte er, dass er den US-Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen will, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten. Zuvor hatte Disney-CEO Bob Chapek in Interviews gesagt, dass er ESPN als großen Wachstumsmotor sieht und als wichtigen Teil des Unterhaltungsangebots des Konzerns.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q, Redwood Shores

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen geht es weiter nach oben. "Die Stabilisierung des Euro stützt die Risikobereitschaft", so ein Händler. Der Euro steigt zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August und notiertüber die Parität zum Dollar. Die Bundesanleihen stabilisieren sich derweil nach dem Ausverkauf in der Vorwoche. Mit einem Plus von 2,1 Prozent geht es für den Stoxx-Branchenindex der Banken europaweit nach oben. "Die Zinswende in der Eurozone führt zu Milliarden-Gewinnen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf neue Berechnungen. Zugrunde liegt den Berechnungen der weite Spread zwischen TLTROs und Einlagensatz. Deutsche Bank steigen um 2,7 Prozent, Commerzbank um 3,7 Prozent und ING um 4 Prozent. Für den Branchen-Index der Auto-Aktien geht es 2,3 Prozent nach oben. Porsche Holding gewinnen 2,8 Prozent und VW 2,2 Prozent. "Mit einem Branchen-KGV von 5 gilt der Sektor als extrem billig", so ein Marktteilnehmer. Hellofresh (-1,7%) können sich dem freundlichen Gesamtmarkt nicht anschließen. Am Markt kursiert ein Bericht um mögliche Qualitätsprobleme im Juli in den USA. Betroffen sei Hackfleisch. Die US-Regierung ermittele, heißt es im Handel. Anschlusspotenzial sehen Marktteilnehmer bei den Aktien der Rückversicherer. Die Munich Re (+2,1%) hat zur Prämien-Erneuerungsrunde in Monte Carlo von einer günstigen Nachfrage gesprochen. Außerdem sieht sich das Unternehmen als Profiteur der steigenden Zinsen und bei den mittelfristigen Zielen im Plan. Die Hannover Rück (+1,8%) erwartet angesichts des Trends zu teureren Großschäden, der Folgen der Pandemie und der hohen Inflationsraten weitere Preissteigerungen sowie Verbesserungen der Konditionen für das Unternehmen. Die Swiss Re (+1,6%) sieht Wachstumschancen, obwohl das Umfeld zunehmend schwieriger wird. Der Schweizer Rückversicherer sieht sich mit seiner starken Kapitalausstattung und Risikokapazität gut gerüstet.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:03 Fr, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0133 +0,4% 1,0084 1,0035 -10,9% EUR/JPY 144,63 +0,6% 144,59 143,08 +10,5% EUR/CHF 0,9679 +0,0% 0,9682 1,0394 -6,7% EUR/GBP 0,8678 +0,0% 0,8683 0,8669 +3,3% USD/JPY 142,73 +0,2% 143,11 142,57 +24,0% GBP/USD 1,1677 +0,4% 1,1616 1,1574 -13,7% USD/CNH (Offshore) 6,9203 -0,1% 6,9412 6,9383 +8,9% Bitcoin BTC/USD 22.227,12 +3,3% 21.752,69 21.070,75 -51,9%

Am Devisenmarkt steigt der Euro zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August und notiert wieder klar über der Parität zum Dollar. Marktteilnehmer verweisen auf die allgemein gestiegene Risikoneigung, tun sich mit Begründungen aber etwas schwer. So wird im Handel mit Blick auf den festen Euro auf einen Bericht verwiesen, wonach die EZB über eine Verkleinerung der Bilanz nachdenke. Die MUFG-Analysten bemühen die sinkenden Zinsdifferenzen zwischen Europa und den USA. Doch dürfte diese Überlegung den Dollar nicht nachhaltig schwächen. Denn die US-Notenbank werde weiter das Tempo der Zinserhöhungen vorgeben. Auch Devisenanalystin Esther Reichelt von der Commerzbank sieht an der zuletzt strafferen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Stütze des Euro.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben die Pluszeichen überwogen. Die Börsen in China, Hongkong und Südkorea hatten feiertagsbedingt geschlossen. Gestützt wurden die Börsen etwas durch die üppigen Aufschläge der Wall Street am Freitag, auch der nachgebende US-Dollar stützte. Die Dollar-Schwäche wurde als Zeichen steigender Risikoneigung interpretiert, die dem Aktienmarkt zu Gute gekommen sei. die Schwäche der chinesischen Wirtschaft verhindere eine nachhaltige Aktienrally, hieß es. Die jüngst zurückgegangene Inflation in China im August sei ein klares Anzeichen für eine nachlassende Binnennachfrage. Daher setze der Markt auf weitere Wirtschaftsstimuli. In Tokio zeigte sich der Nikkei-225 recht fest - getrieben von Titeln aus den Sektoren Elektronik, Fluglinien und Eisenbahn. Händler sprachen von Schnäppchenkäufen und der Hoffnung auf ein Überwinden der Covid-19-Pandemie. Japan Airlines und ANA Holdings legten um 2,0 bzw. 2,5 Prozent zu. Laut Berichten plant die Regierung weitere Corona- und Einreiseerleichterungen. West Japan Railway zogen um 3,4 Prozent an. In Sydney wurde die Börse von der Stärke des Finanz- bzw. Rohstoffsektors angetrieben. NAB, Commonwealth, Westpac und ANZ legten bis zu 1,4 Prozent zu. Nickel Industries sprangen um 6,7 Prozent. Der Rohstoffkonzern hatte seine Prognose für die Hengjaya-Mine in Indonesien angehoben.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Montag weiter deutlich nach. Stützend wirken die kräftigen Aufschläge an den Aktienmärkten, was für die Risikobereitschaft der Anleger spricht. Übergeordnet stützen die zuletzt deutlich gefallenen Energiepreise. Auch die Entscheidung der EZB zugunsten einer großen Zinserhöhung von 75 Basispunkten kommt an den Märkten gut an. Es wird an den von den Anlegern als Indiz dafür gedeutet, dass es die EZB mit der Inflationsbekämpfung ernst meint.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Hannover Rück rechnet mit weiteren Preiserhöhungen

Die Hannover Rück erwartet angesichts des Trends zu teureren Großschäden, der Folgen der Pandemie und der hohen Inflationsraten weitere Preissteigerungen sowie Verbesserungen der Konditionen für das Unternehmen in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2023. In der Schaden-Rückversicherung seien weitere risikoadjustierte Ratenerhöhungen "unvermeidbar", sagte CEO Jean-Jacques Henchoz anlässlich des Treffens der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo.

US-Behörde warnt vor Bakterien in Rinderhack in Hellofresh-Kochboxen

Die Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh geraten am Montagmorgen unter Druck, nachdem das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) am Wochenende eine Gesundheitswarnung vor einer Erkrankung mit Kolibakterien herausgegeben hat. Die aufgetretenen Fälle sollen möglicherweise im Zusammenhang mit belastetem Rindfleischhack in Hellofresh-Kochboxen stehen, die in den USA zwischen dem 2. und 21. Juli gekauft wurden, teilte die Behörde am Samstag mit.

Lufthansa zahlt Piloten 980 Euro mehr - keine Streiks bis Mitte 2023

Pilotinnen und Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo sollen rückwirkend ab August 490 Euro mehr Grundgehalt im Monat bekommen und ab April nächsten Jahres noch einmal eine Erhöhung in gleicher Höhe. Darauf haben sich die Airline und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) geeinigt, wie beide zu Wochenbeginn mitteilten. Bis Mitte 2023 sind im Rahmen einer Friedenspflicht weitere Streiks ausgeschlossen. Damit könnten die übrigen "offene Themen ohne Zeitdruck" besprechen werden, erklärte VC.

SNP-Großaktionäre planen Governance-Wechsel zu Aufsichtsrat

Zwei SNP-Großaktionäre planen eine Verkleinerung des Verwaltungsrats sowie einen Wechsel zu einem Aufsichtsrat und somit einer dualistischen Governance-Struktur von einer monistischen. Wie die SNP Schneider-Neureither & Partner SE mitteilte, beabsichtigen die Aktionäre Wolfgang Marguerre und SN Assets GmbH, einer außerordentlichen Hauptversammlung des IT-Unternehmens die Abwahl der drei Verwaltungsratsmitglieder Christoph Hütten, Sebastian Reppegather und Richard Roy vorzuschlagen. Vorgeschlagen werden soll auch die Neuwahl zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder.

Französisches Start-up will Solarzellen-Fabrik mit 20 Gigawatt bauenDas französische Start-up-Unternehmen Carbon plant bis 2030 in Frankreich den Bau einer großen Solarzellen-Anlage mit bis zu 20 Gigawatt Leistung und 10.000 Beschäftigten. Für das Projekt seien Investitionen in Höhe von 5 bis 6 Milliarden Euro nötig, erklärte das Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem auf die Verarbeitung von Silizium spezialisierten Industrieunternehmens ECM. Der Konzern steuert demnach einen Anteil 20 Prozent bei.

Swiss Re erwartet weitere Nachfrage- und Preisanstiege

Die Swiss Re sieht Wachstumschancen, obwohl das Umfeld angesichts von Inflation und geopolitischen Spannungen zunehmend schwieriger wird. Wie der Schweizer Rückversicherer anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Monte Carlo mitteilte, sieht er sich mit seiner starken Kapitalausstattung und Risikokapazität gut gerüstet. Die Preise dürften steigen.

GE spaltet Healthcare-Geschäft Anfang Januar 2023 ab

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) kommt mit der Abtrennung seines Medizintechnikgeschäfts voran. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Bereich Healthcare in der ersten Januarwoche 2023 vom Konzern abgespalten werden. Zudem gab GE die Besetzung des Verwaltungsrats der neuen Einheit bekannt.

