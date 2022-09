München (ots) -Während Präsident Wolodymyr Selenskyj die Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive verkündet, spricht Russland von einer "strategischen Umgruppierung" im Osten. Ist das ein Wendepunkt im Krieg? Sollte Deutschland jetzt weitere Waffen schicken - auch Kampfpanzer? Darüber sprechen der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk undder Militärexperte Carlo Masala.Nach dem Tod der weltweit beliebten Elisabeth II. ist Charles III. nun König von Großbritannien. Was bedeutet diese Zäsur für die Monarchie und für das Land? Im Studio der britische Politikwissenschaftler Anthony Glees.Es erklären, kommentieren und diskutieren u.a. der Schauspieler Walter Sittler und die Redakteurin im Politikressort von "Zeit Online" Hannah Bethke.Die Gäste:Andrij Melnyk (ukrainischer Botschafter in Deutschland)Carlo Masala (Militärexperte)Anthony Glees (britischer Politologe und Historiker)Walter Sittler (Schauspieler)Hannah Bethke ("Zeit Online")"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5319090