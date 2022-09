Nachlese Podcast Freitag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3336, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/111, der letzten in S2 (gab es einen Cliffhanger?), ging es zunächst um eine starke Phase der Österreichischen Post. Hervorgehoben habe ich einen hervorragenden Talk von Heimo Scheuch mit Christoph Boschan. Scheuch spricht mit Boschan: https://boersenradio.at/page/playlist/2361/ - Bettina Schragl ist seit knapp 10 Jahren Kommunikationschefin der Immofinanz und war davor u.a. eine langjährige Arbeitskollegin von mir und auch ein Vorbild im Journalismus. In zwei Zusammenarbeitsphasen war einmal sie meine Chefin, einmal ich ihr Chef und mit niemandem habe ich mehr Zeit in einem 2er-Büro geworkt als mit Bettina ....

