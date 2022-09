DJ PTA-News: SPARTA AG: Ergebnis der Kapitalerhöhung 2022

Heidelberg (pta024/12.09.2022/14:00) - Die SPARTA AG hatte am 23. August 2022 das Bezugsangebot für die von der Hauptversammlung am 1. Juni 2022 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlage im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist begann am 24. August 2022 und endete am 7. September 2022. Jeder Aktionär konnte innerhalb der Bezugsfrist Neue Aktien zum Bezugspreis in Höhe von 36,51 Euro je Neuer Aktie zeichnen, wobei die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft berechtigt war, entsprechend ihrem Bezugsrecht Neue Aktien ganz oder teilweise gegen Sacheinlage in Form von Aktien der Beta Systems Software AG zu beziehen.

Hiermit gibt die SPARTA AG bekannt, dass Zeichnungen für 1.526.285 Neue Aktien eingegangen sind, wovon 72.585 Neue Aktien gegen Bareinlage bezogen wurden. Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat 1.453.700 Neue Aktien gegen Sacheinlage von 1.177.606 Aktien der Beta Systems Software AG bezogen. Die Kapitalerhöhung wurde somit zu 25,6 % gezeichnet. Damit stehen der Gesellschaft neue Barmittel in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Anteil der SPARTA AG an der Beta Systems Software AG erhöht sich im Zuge der Sacheinlage von 15,6 % auf 41,2 %.

SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg

