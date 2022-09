Frankfurt/Kassel (ots) -15. September, 14 Uhr, Live Stream über https://vordenkerforum.deDie Auszeichnung des Technologie-Pioniers Prof. Dr. Sebastian Thrun als "Vordenker 2022" wird am 15. September ab 14 Uhr live aus der Goethe-Universität in Frankfurt gestreamt. Der Link dazu: http://vordenkerforum.de. Die Präsenzveranstaltung ist mit über 300 Teilnehmern bis auf den letzten Platz besetzt. Durch den Stream besteht die Möglichkeit, mit Prof. Dr. Sebastian Thrun einen der renommiertesten Deutschen im Silicon Valley beinahe live zu erleben.Der in Hildesheim geborene Technologie-Avantgardist hat die weltweite Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Robotik maßgeblich geprägt und ist Vorreiter bei der Entwicklung selbstfahrender Autos und digitaler Hochschulbildung. Das US-Magazin Foreign Policy zählt ihn zu den fünf global einflussreichsten Denkern. Seine Ausbildung und wissenschaftlichen Tätigkeiten führten ihn von den Universitäten Hildesheim und Bonn zur Carnegie Mellon University im US-amerikanischen Pittsburgh und von dort als Professor und Leiter des Artificial Intelligence Lab an die Stanford University in Kalifornien.Google-Mitgründer Larry Page beauftragte ihn mit dem Aufbau der geheimen Forschungsabteilung Google X, in der unter anderem Google Glass und Street View entstanden. Sowohl in Stanford als auch bei Google begeisterte er sich für selbstfahrende Autos. So entwickelte er mit dem Stanford Racing Team den autonom fahrenden Wagen "Stanley", der unter anderem die US-amerikanische "Grand Challenge", ein Rennen zwischen autonomen Roboterfahrzeugen, gewann. Mit seinem eigenen Unternehmen Kitty Hawk geht er noch einen Schritt weiter: Das Start-up ist aufgestellt, um mit Flugtaxis in Zukunft herkömmliche Fahrzeuge überflüssig zu machen. Autonome Fahr- und Flugzeuge gelten als eine Schlüsselanwendung für Künstliche Intelligenz.An der Stanford University bot er seine "Einführung in die Künstliche Intelligenz" als Online-Kurs mit phänomenalem Erfolg an. 160.000 Studenten meldeten sich an, von denen 23.000 am Online-Abschlussexamen teilnahmen - mehr als an der Universität insgesamt eingeschrieben waren. Daraufhin gründete er zusammen mit zwei Doktoranden die Online-Akademie Udacity. An den dort angebotenen Kursen in Mathematik, Physik und Informatik nehmen mehr als zehn Millionen Menschen aus über 160 Ländern teil. Prof. Dr. Sebastian Thrun bezeichnet dies als "Demokratisierung der Bildung". Eine einzige Vorlesung kann rund 100.000 Interessierte gleichzeitig erreichen.Partner des "Vordenker Forums" sind ACATIS, die ALH Gruppe (Alte Leipziger-Hallesche), die Württembergische, die F.A.Z. und das House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt.Weitere Informationen: Vordenker Forum, www.vordenker-forum.dePressekontakt:Presse-Agentur: euromarcom public relations, Tel.: +49 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5319203