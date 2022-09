Anhaltend volatil: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutlich geschwankt, unter dem Strich aber zugelegt. Zu Wochenbeginn waren die Kurse erheblich unter Druck geraten, nachdem Russland die Gaslieferungen an Deutschland zu Ende der Vorwoche komplett eingestellt hatte. Diese Kursverluste nutzen "Schnäppchenjäger" wiederum zum Einstieg, Am Donnerstag, dem mit der größten Spannung erwarteten Tag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...