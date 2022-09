Explodierende Preise für Öl und Gas führen zu so manchen Problemen und Existenzängsten innerhalb der Bevölkerung. Nicht beschweren kann sich allerdings RWE, wo im laufenden Jahr sehr wahrscheinlich Rekordgewinne anfallen werden. Es scheinen am Horizont derzeit aber eher dunkle Wolken für den Versorger aufzuziehen.Bisher war es für RWE (DE0007037129) ein echter Glücksfall, dass der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. Dadurch steigen die Preise auch für günstig produzierten Strom aus erneuerbaren Energien und genau den verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...