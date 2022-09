Anleger unterliegen in Krisenzeiten laut Andreas Beck, Gründer und CEO der Index Capital GmbH, oft einem Missverständnis. Statt Kapital aus den Märkten zu nehmen, wäre es gegebenenfalls angebracht, nachzuinvestieren.

Oft verspüren Anleger den Impuls, in Krisenzeiten das Kapital aus den Märkten zu nehmen, weil sie einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft befürchten. Doch dazu werde es nicht kommen. Es käme lediglich zu einer "Reorganisation der Märkte". Deshalb sei es unter Umständen ratsam, das Gegenteil zu tun, so Beck. Denn mit zunehmender Unsicherheit am Markt nimmt die Renditeerwartung zu. Wie Anleger seiner Meinung das Optimum aus dem Depot in schwierigen Marktphasen holen, erfahrt ihr bei w:o TV.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion



Enthaltene Werte: DE0008469008,XC0009694271,LU0392494562