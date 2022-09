Es ist der höchste Wert, den es jemals für eine eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom an der Börse gab. Das EEG-Konto liegt nicht zuletzt wegen der hohen Einnahmen aus dem Stromverkauf an der Börse mittlerweile bereits fast 17,5 Milliarden Euro im Plus.Die Richtung an den Strombörsen kennt derzeit nur eine Richtung. Im August lag der Marktwert Solar nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber bei 39,91 Cent pro Kilowattstunde. Dies ist mehr als doppelt soviel wie im Juni und eine deutliche Steigerung gegenüber den 26,1 Cent pro Kilowattstunde im Juli. Nur um die rasante Entwicklung der letzten ...

