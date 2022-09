MONTE CARLO/ROUNDUP/Inflation und Klima: Rückversicherer drehen an Preisschraube

MONTE CARLO - Angesichts vermehrter Naturkatastrophen und der hohen Inflation wollen die weltgrößten Rückversicherer kräftig an der Preisschraube drehen. Auch die Kunden von Erstversicherern wie Allianz und Axa müssten ab 2023 wohl tiefer in die Tasche greifen, kündigte der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück am Montag beim Branchentreffen in Monte Carlo an. Laut Vorstandsmitglied Michael Pickel müssen die Prämien in Deutschland sowohl in der Kfz-Versicherung als auch in der privaten Wohngebäudeversicherung um zehn Prozent und mehr steigen, allein um die Folgen der Inflation zu decken.

ROUNDUP: Lufthansa kauft sich Zeit - Piloten-Vereinbarung über zehn Monate

FRANKFURT - Für knapp zehn Monate müssen die Lufthansa -Kunden keine weiteren Streiks der Piloten befürchten. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit vereinbarten in der vergangenen Woche eine Übergangslösung, die eine Friedenspflicht bis zum 30. Juni 2023 enthält. In dieser Zeit sollen im vertraulichen Rahmen die offenen Themen besprochen werden, wie am Montag beide Seiten neben weiteren Details mitteilten. Die rund 5000 Piloten der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Frachttochter Lufthansa Cargo erhalten in zwei Schritten insgesamt 980 Euro mehr Grundgehalt im Monat.

Bayer: Neue Studiendaten untermauern Wirksamkeit von Prostatakrebsmedikament

BERLIN - Bayer sieht die Wirksamkeit seines Prostatakrebsmedikamentes Nubeqa durch neue Studiendaten untermauert. Die Daten zeigen, dass der Wirkstoff Darolutamid das Gesamtüberleben von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) verbessert und sich die Zeit bis zur Verschlechterung krankheitsbedingter Symptome und Schmerzen verlängert, teilte Bayer am Wochenende auf dem europäischen Krebskongress ESMO mit. Ein Händler wertete die Daten am Montagmorgen leicht positiv.

MONTE CARLO/Hannover Rück: Hohe Inflation erfordert steigende Prämien

MONTE CARLO - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet wie seine größeren Konkurrenten für 2023 mit weiter steigenden Preisen im Schaden- und Unfallgeschäft. Die hohe Inflation in vielen Regionen der Welt befeuere den langjährigen Trend zu immer höheren Belastungen für Erst- und Rückversicherer, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Montag beim traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo. Dazu trügen auch der russische Krieg in der Ukraine und die noch nicht beendete Pandemie bei.

MONTE CARLO: Swiss Re rechnet mit weiter steigenden Rückversicherungspreisen

ZÜRICH/MONTE CARLO - Die Swiss Re rechnet in der Rückversicherungsbranche mit weiteren Preissteigerungen. In einer Welt mit wachsenden geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und dem Klimawandel sei mit einer verstärkten Nachfrage nach Schutz vor Risiken zu rechnen, teilte Swiss Re am Montag anlässlich des Branchentreffens "Rendez-Vous de Septembre" in Monte Carlo mit. Aktuell sei die Branche besonders mit Themen wie Inflation oder Rezession konfrontiert. Hinzu kämen Energieschocks, Cyberrisiken oder Probleme in den Lieferketten.

MONTE CARLO/Munich Re: Inflation macht Rückversicherungsschutz teurer

MONTE CARLO - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet vor allem wegen der hohen Inflation mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz. "Unser Prämienvolumen wird wachsen, allein schon wegen der Inflation", sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Sonntag beim traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo mit Blick auf die Vertragsabschlüsse für 2023. Zudem träfen wachsende Risiken durch den Klimawandel auf ein geschrumpftes Angebot an Rückversicherungsschutz. Auch dies spricht für höhere Prämien.



Weitere Meldungen



-Kraftstoff in Deutschland teurer als in allen EU-Nachbarländern -DAZN-Chefin zu weiterer Preiserhöhung: 'Ausschließen kann man nichts' -Bahn will Wasserstoff in Kesselwagen durch Deutschland fahren -Novartis-Mittel mit positiven Daten zur Wirksamkeit gegen Hautkrankheit -Erdgastransit: Ukrainischer Gaskonzern Naftogaz klagt gegen Gazprom -Aer Lingus sagt Flüge wegen IT-Problemen ab - Lange Schlangen -ROUNDUP: Experten: Cannabis-Legalisierung verstößt gegen EU-Recht -Frankreich will Steuerentlastung für Industrie zeitlich strecken -Air India expandiert wieder - 30 neue Flieger sollen Netz stärken -IG Metall: Acht Prozent Lohnplus machbar - Verband will Pragmatismus -Chef von Gasimporteur Uniper verteidigt Sponsoring°



