Das Elektroauto-Startup Rivian und Mercedes-Benz werden sich zusammentun, um in Europa "in ein paar Jahren" zusammen Liefer-Vans zu bauen. Das verkündeten die beiden Unternehmen vor wenigen Tagen. Für wen macht der Deal mehr Sinn?Die Unternehmen gaben keine Einzelheiten über das 50-50 Joint Venture, einschließlich der Investitionszahlen bekannt. So dünn die Ankündigung auch im Detail war, sie sendete ein Signal an den Markt. Das junge Startup Rivian hat zwar Schwierigkeiten, die Produktion hochzufahren. ...

