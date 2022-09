Frankfurter Rundschau (ots) -



In den vergangenen Monaten haben die Menschen in Deutschland stärker als je zuvor die Folgen des Klimawandels gespürt. Dabei ist Deutschland wahrlich nicht das am stärksten betroffene Land, eher im Gegenteil. Andere Weltregionen leiden seit Jahren existenziell unter den Folgen des menschengemachten Klimawandels. Die schrecklichen Überflutungen in Pakistan sind nur ein Beispiel dafür, dass die Folgen unübersehbar sind.



Die Normalität ist das Problem. Wir müssen uns klar machen: Unser Alltag wird sich durch den Klimawandel ohnehin noch viel stärker verändern, als wir uns das jetzt vorstellen können. Deswegen müssen wir jetzt alles daran setzen, seine schlimmsten Folgen abzuwenden. Es geht schließlich um unsere Lebensgrundlage.



