DJ MÄRKTE USA/Aufwärtstrend geht weiter - Zinserwartungen eingepreist

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Zugewinnen in der Vorwoche sind die US-Börsen am Montag mit weiteren Gewinnen gestartet. Dabei kommt etwas Unterstützung vom Devisenmarkt, der Dollar gibt nach, was günstig für US-Exporte ist. Der Dow-Jones-Index legt um 0,7 Prozent zu auf 32.375 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,9 Prozent, die Nasdaq-Indizes ebenfalls.

Im Fokus der Anleger stehen die US-Verbraucherpreise für August, die am Dienstag veröffentlicht werden. Einige Ökonomen rechnen mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat, was die Erwartung untermauern könnte, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht hat. Das stützt die Stimmung.

Gleichwohl wird bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche klar mit einer erneut kräftigen Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet, was aber mittlerweile eingepreist ist und nicht mehr belastet. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed solange am geldpolitischen Straffungskurs festhält, bis die Inflation zurückgeht. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich zuletzt für einen weiter straffen Zinskurs ausgesprochen.

Dollar gibt deutlich nach - Ölpreise steigen

Der Dollar-Index fällt um 0,6 Prozent. Der Euro steigt zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August und liegt mit 1,0118 Dollar wieder über der Parität. Marktteilnehmer verweisen auf die allgemein gestiegene Risikobereitschaft, tun sich mit Begründungen ansonsten aber schwer. Die Analysten von MUFG verweisen auf die sinkenden Zinsdifferenzen zwischen Europa und den USA.

Am Ölmarkt steigen die Preise weiter. Der Preis für die Sorte Brent erhöht sich um 2,0 Prozent, der WTI-Preis legt 1,7 Prozent zu.

Die Notierungen am Anleihenmarkt legen etwas zu. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere sinkt im Gegenzug um 2,9 Basispunkte auf 3,28 Prozent. Der Goldpreis legt mit dem schwächeren Dollar zu.

Disney mit Aufschlägen - Bristol Myers nach FDA-Zulassung gesucht

Unter den Einzelwerten rücken Walt Disney um 1,6 Prozent vor. Der aktivistische Investor Dan Loeb hat bei Disney eine Kehrtwende vollzogen und will den Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten. Zuvor hatte Disney-CEO Bob Chapek in Interviews gesagt, dass er ESPN als großen Wachstumsmotor sieht und als wichtigen Teil des Unterhaltungsangebots des Konzerns.

Der Industriekonzern General Electric (+0,8%) kommt mit der Abtrennung seines Medizintechnikgeschäfts voran. Der Bereich soll in der ersten Januarwoche 2023 abgespalten werden.

Der Pharmakonzern Bristol Myers Squibb hat die Zulassung für sein Psoriasis-Medikament Sotyktu auf dem Heimatmarkt erhalten. Nach Konzernangaben handelt es sich um die erste Behandlungsinnovation bei Schuppenflechte seit zehn Jahren. Die Aktie steigt um 6,7 Prozent.

Im Rechtsstreit mit Elon Musk hat Twitter (-0,8%) jüngste Vorwürfe des Milliardärs als "nicht gerechtfertigt" zurückgewiesen und hält weiter an der Fusionsvereinbarung fest. Am Freitag hatte der Anwalt von Musk erklärt, dass eine Zahlung von etwa 7 Millionen Dollar durch Twitter an einen Whistleblower Musk mehr Munition gegeben habe, um die Vereinbarung zu beenden.

Nach Handelsende werden Geschäftszahlen von Oracle für das erste Geschäftsquartal erwartet. Im Vorfeld zieht der Kurs um 0,8 Prozent an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.374,85 +0,7% 223,14 -10,9% S&P-500 4.102,47 +0,9% 35,11 -13,9% Nasdaq-Comp. 12.215,60 +0,9% 103,30 -21,9% Nasdaq-100 12.696,61 +0,9% 108,31 -22,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,52 -3,3 3,56 279,4 5 Jahre 3,40 -3,6 3,44 213,9 7 Jahre 3,37 -3,3 3,40 192,6 10 Jahre 3,28 -2,9 3,31 177,4 30 Jahre 3,44 -0,5 3,45 154,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Fr, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0118 +0,3% 1,0084 1,0035 -11,0% EUR/JPY 144,46 +0,5% 144,59 143,08 +10,4% EUR/CHF 0,9655 -0,2% 0,9682 1,0394 -6,9% EUR/GBP 0,8669 -0,1% 0,8683 0,8669 +3,2% USD/JPY 142,77 +0,3% 143,11 142,57 +24,0% GBP/USD 1,1670 +0,3% 1,1616 1,1574 -13,8% USD/CNH (Offshore) 6,9187 -0,1% 6,9412 6,9383 +8,9% Bitcoin BTC/USD 22.348,83 +3,9% 21.752,69 21.070,75 -51,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,26 86,79 +1,7% +1,47 +24,4% Brent/ICE 94,68 92,84 +2,0% +1,84 +28,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 193,54 207,09 -6,5% -13,56 +238,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,82 1.716,71 +0,6% +10,11 -5,6% Silber (Spot) 19,60 18,85 +4,0% +0,75 -15,9% Platin (Spot) 904,20 885,25 +2,1% +18,95 -6,8% Kupfer-Future 3,60 3,58 +0,7% +0,03 -18,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

September 12, 2022 10:01 ET (14:01 GMT)

