In Spotify-Verträgen gab es eine strittige Klausel, die vorsah, dass bei steigenden Kosten Preiserhöhungen zulässig sind. Allerdings wurden Anpassungen bei sinkenden Kosten nicht berücksichtigt. Das ist ein Problem. In vielen Bereichen sind Verbraucher aktuell von Preiserhöhungen betroffen. Das geht von den Spritpreisen über Lebensmittel bis hin zur Playstation 5, deren Preis Sony erst kürzlich fast weltweit angehoben hatte. Auch der Musikstreamingdienst Spotify drehte an der Preisschraube und begründete dies mit steigenden Kosten. Möglich war dies aufgrund einer vertraglich verankerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...