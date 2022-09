FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will Insidern zufolge ihr Filialnetz möglicherweise noch stärker zusammenstreichen. Bei den Überlegungen gehe es um eine Verkleinerung von 450 auf 400 Geschäftsstellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diskutiert werden solle der Plan beim jährlichen Strategietreffen der Bank am 28. September. Mit der weiteren Kürzung will die Bank demzufolge steigenden Energie- und Personalkosten entgegenwirken.

Die Commerzbank wollte die Informationen auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Jetzt gelte die Aufmerksamkeit dem Auf- und Ausbau der digitalen Zugangswege und der zwölf Beratungscenter, hieß es. Das Geldhaus richte sich bei seinem Betreuungskonzept nach dem Verhalten der Kunden.

Vor Beginn der Corona-Pandemie hatte das Institut bundesweit noch etwa 1000 Filialen. Anfang vergangenen Jahres beschloss es unter neuer Führung eine Verkleinerung von 790 auf 450 Standorte. Dieses Ziel hatte sie Ende Juni vorzeitig erreicht./stw/jha/