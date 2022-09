Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken sind weiterhin restriktiv, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.So habe die EZB vergangene Woche die Leitzinsen um 75 Basispunkte angehoben - der größte Zinsschritt in der Historie der EZB. Die Aktienmärkte hätten den Schritt gut verdaut. Schließlich habe die EZB damit verdeutlicht, dass ihr die Inflationsbekämpfung wichtig sei. Die kurzlaufenden Anleiherenditen in der Eurozone hätten hingegen neue Jahreshöchststände erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...