Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach ihrem Spätstart nimmt die Europäische Zentralbank (EZB) jetzt so richtig Fahrt auf, so die Analysten der DekaBank.Die Zinsen würden weiter steigen, und zwar stärker als erwartet. Zuletzt habe sich die Datenlage zwar nicht mehr verschlechtert, aber die hohen Inflationsraten seien bereits zu lange zu hoch. Das erhöhe die Gefahr der unerwünschten Verfestigung des hochinflationären Umfelds. Vor diesem Hintergrund habe sich die EZB bei ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag für eine deutliche Erhöhung des Einlagensatzes um einen dreiviertel Prozentpunkt auf 0,75% entschieden. Die begleitenden Aussagen hätten gelautet, dass die Leitzinsen noch höhere Werte erreichen könnten, als die Marktteilnehmer bislang erwartet hätten. Ein Einlagensatz von 2,5% im kommenden Jahr werde nun von vielen Analysten für wahrscheinlich gehalten. Für die Preisstabilität im Euroraum seien dies gute Nachrichten, denn sie würden eine eindeutig auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtete Geldpolitik zeigen. ...

