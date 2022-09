Die meisten US-Aktien sind mit Kurssteigerungen in die neue Woche gestartet. Vor neuen Verbraucherpreis-Daten am Dienstag besteht Hoffnung, die die Inflationsdynamik nachlässt. Damit würde der Druck in Richtung weiterer starker Zinserhöhungen auf die Notenbank Fed nachlassen. Prompt steigen auch die Ölpreise wieder - und sorgen für überdurchschnittliche Gewinne bei den Öl-Konzernen. An der Dow-Spitze glänzt jedoch der Apfel-Konzern. Die US-Börsen setzen ihre Erholung vom Freitag zum Wochenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...