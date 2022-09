Es ist eine indirekte Kampfansage an China und eine zusätzliche Aufgabe für Unternehmen. Die EU-Kommission will alle Produkte, die - auch teilweise - in Zwangsarbeit entstanden sind, verbieten. Die Verordnung betrifft Importe und Exporte. Schon in den vergangenen Jahren waren immer mal wieder insbesondere Tech- und Autokonzerne aus den USA und Europa unter Druck geraten, deren Zulieferer in Verdacht standen, Zwangsarbeiter:innen zu beschäftigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...