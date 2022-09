Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Ballard Power-Aktionäre. Schließlich büßt die Aktie rund drei Prozent ein. Nur noch 7,76 EUR müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Ballard Power jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund neun Prozent. Bei 7,10 EUR liegt dieser markante Punkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...