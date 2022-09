The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.09.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2022



ISIN Name

CA64639M1068 NEW LEAF VENTURES CL.A

IT0001008876 A.S. ROMA S.P.A EO-,15

US5626621065 MANDIANT INC. DL-,0001

XS2529233814 INTESA SANP. 22/27 MTN

MANDIANT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de