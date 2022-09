Über 25 Abstracts unterstreichen den Wert von AlloSure und AlloSeq cfDNA

CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA) The Transplant Company, ein Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von klinisch differenzierten, hochwertigen Gesundheitslösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal konzentriert, gab heute seine führende Teilnahme am 29.International Congress of The Transplantation Society (TTS 2022) bekannt, der vom 10. bis 14. September in Buenos Aires, Argentinien, stattfindet.

Transplantationsmediziner werden Daten aus über 25 Abstracts präsentieren, die den Wert von AlloSure spenderzellfreier DNA (dd-cfDNA) und AlloSeq cfDNA in der klinischen Praxis demonstrieren. Außerdem werden sich abzeichnende Trends und Innovationen im Bereich der Transplantation vorgestellt, einschließlich künstlicher Intelligenz und der potenziellen Nutzung der molekularen Testdienste von CareDx für die Überwachung von Xenotransplantationen.

"Als Innovationsführer im Bereich Transplantation ist CareDx begeistert von der Aussicht, seine Präsenz weltweit auszubauen und Daten aus über 25 Abstracts auf diesem international renommierten TTS-Kongress zu präsentieren", so Reg Seeto, CEO und Präsident von CareDx. "Wir freuen uns außerdem darauf, Informationen über die nächste Innovationswelle auszutauschen, die sich auf die neuesten AiKidney- und AiCAV-Entwicklungen konzentriert."

Dr. Alexandre Loupy, Paris Transplant Group, fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, an der Tagung teilzunehmen und darüber zu diskutieren, wie künstliche Intelligenz die Patientenversorgung verändert, indem sie Ärzten hilft, maßgeschneiderte Pläne auf Grundlage des Risikoprofils eines Patienten für Abstoßung und Komplikationen nach der Transplantation zu erstellen."

CareDx, Inc. mit Sitz in Brisbane, Kalifornien, ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von klinisch differenzierten diagnostischen Lösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal. Das Unternehmen bietet Testdienstleistungen, Produkte sowie Patienten- und digitale Lösungen für die Zeit vor und nach der Transplantation an und ist ein Anbieter von genomikbasierten Informationen für Transplantationspatienten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.CareDx.com

