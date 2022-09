Redline Detection, der Weltmarktführer bei Leckdetektortechnologie für die Diagnose, gab heute bekannt, dass Jaguar Land Rover sein gesamtes Händlernetz in 160 Ländern angewiesen hat, den Battery Coolant Leak Detector (BKLD) als unverzichtbares Werkzeug zu betrachten. Die innovative Technologie stellt absolut sicher, dass Batteriegehäuse, Batterie-Kühlmittelsysteme und andere Komponenten von Elektrofahrzeugen so versiegelt sind, dass die Garantiestandards aller Erstausrüster und Batteriehersteller erfüllt werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005123/de/

Redline CMO Alex Parker with new Battery Coolant Leak Detector for Jaguar Land Rover. (Photo: Business Wire)