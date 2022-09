Bacardi gibt einen Wechsel an der Spitze seines Global Travel Retail Business (GTR) zum Januar 2023 bekannt. Der gegenwärtige Managing Director, Vinay Golikeri, verlässt das globale Reiseeinzelhandelsgeschäft, um die Rolle des Managing Director, India and Neighboring Countries zu übernehmen und die Verantwortung an Leila Stansfield zu übergeben. Leila Stansfield ist eine erfahrene globale Reiseeinzelhandelsveteranin, die zuvor Tätigkeiten als GTR Finance Director und GTR Marketing Director inne hatte. Sie wird die erste weibliche Führungskraft in diesem Geschäftsbereich sein. Sie ist gegenwärtig On-Trade Sales Director bei Bacardi UK Ireland.

Vijay Subramaniam, Regional President AMEA GTR, Bacardi, kommentierte den Wandel folgendermaßen: "Vinay Golikeri spielte eine entscheidende Rolle in der Leitung und Entwicklung unseres globalen Reiseeinzelhandelsgeschäfts. Die letzten Jahre gestalteten sich für diesen Vertriebsweg besonders schwierig und Vinay Golikeri hat uns erfolgreich durch die Zeiten der Pandemie geführt. Er war Vorkämpfer unserer Zielsetzungen bei der Revolutionierung des Omnichannel-Reiseeinzelhandelsgeschäfts durch die Bildung von Partnerschaften mit Einzelhandelskunden und die Einführung bedeutender Innovationen des Einkaufserlebnisses und unseres Markenportfolios. Ich möchte Vinay Golikeri für sein unerschütterliches Engagement und seine konstruktive Führungsrolle danken und ihm viel Erfolg bei seiner neuen Rolle wünschen.

Wir sind äußerst erfreut, Leila Stansfield erneut im GTR-Geschäft begrüßen zu dürfen. Sie ist eine treibende Kraft in unserem obersten Führungsteam und bringt wertvolle kommerzielle Sicht für unterschiedliche Aspekte unseres Geschäfts ein. Dies ist der Zeitpunkt transformatorischer Gelegenheiten für das globale Reiseeinzelhandelsgeschäft und Bacardi ist in hohem Maße langfristig engagiert. Mit ihrer Leidenschaft für Menschen unsere Kunden und Verbraucher und die Freisetzung des Potenzials in ihrem Team wird Leila Stansfield eine großartige Leiterin auf dem Weg von GTR in die neue Omnichannel-Ära sein, um die beispiellose Dynamik in Bezug auf die strategische Markenbildung und kommerziellen Chancen zu maximieren sowie unsere ESG-Ziele eine wichtige strategische Zielsetzung für das globale Reiseeinzelhandelsgeschäft voranzutreiben."

Vinay Golikeri kommentierte seine Zeit bei Bacardi GTR mit den Worten: "Es war mir eine Ehre, die Führungsrolle für das Bacardi Global Travel Retail Business zu übernehmen und ich möchte dem großartigsten Mitarbeiterteam, mit dem ich jemals zusammenarbeiten durfte, meinen Dank aussprechen für sein unerschrockenes Engagement und seine Leidenschaft. Diese Mitarbeiter waren für eine phänomenale Arbeit in schwierigsten Zeiten verantwortlich und haben uns in die Lage versetzt, unser globales Reiseeinzelhandelsgeschäft neu zu erfinden und gestärkt und mit neuen Möglichkeiten daraus hervorzugehen, vor allem durch die Ausarbeitung von Omnichannel-Lösungen, die das Fundament einer neuen Ära in diesem bemerkenswerten Markt bilden."

In Vorfreude auf ihre neue Rolle ergänzte Leila Stansfield: "Ich bin hocherfreut, im Januar 2023 zum globalen Reiseeinzelhandelsgeschäft zurückzukehren, vor allem in einer Zeit, in der sich der Markt auf dem Weg zur vollständigen Erholung befindet. Ich freue mich bereits auf die erneute Zusammenarbeit mit unseren Einzelhandelspartnern und Interessenvertretern, um die für beide Seiten nützlichen Wachstumsstrategien bereitzustellen und zu beschleunigen."

Über BACARDI GLOBAL TRAVEL RETAIL

Die Bacardi Global Travel Retail Division ist eine eigene Geschäftseinheit der Bacardi Limited. Mithilfe des Portfolios von Bacardi an Premium- und Super-Premium-Marken, einschließlich BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, PATRÓN Tequila, MARTINI Wermut und Sekt, SAINT GERMAIN Liqueur, BARON OTARD Cognac, BÉNÉDICTINE Liqueur und 42BELOW Wodka, kreiert die Bacardi Global Travel Retail Division einzigartige und innovative Erfahrungen für Reisende.

Die zuvor erwähnten Marken sind Bestandteil des Portfolios der in Hamilton, Bermuda, ansässigen Bacardi Limited. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi Unternehmensgruppe, einschließlich der Bacardi International Limited.

