Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Personalie

Neues Verwaltungsratsmitglied



13.09.2022 / 06:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung

Niederweningen, 13. September 2022 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement Der Verwaltungsrat von Bucher Industries schlägt der Generalversammlung vom 19. April 2023 die Wahl von Urs Kaufmann in den Verwaltungsrat vor. Zudem wird Urs Kaufmann zuhanden der Generalversammlung 2024 als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen und zum Nachfolger von Philip Mosimann nominiert. Der Verwaltungsrat der Bucher Industries AG schlägt der Generalversammlung vom 19. April 2023 Urs Kaufmann zur Wahl als neuen Verwaltungsrat vor. Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung hat der Verwaltungsrat Urs Kaufmann zuhanden der Generalversammlung 2024 als Nachfolger von Philip Mosimann für das Verwaltungsratspräsidium nominiert. Philip Mosimann wird 2024 infolge Erreichung der im Organisationsreglement festgelegten Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Urs Kaufmann ist dipl. Ing. ETH, Schweizer Staatsangehöriger mit Jahrgang 1962 und verfügt über langjährige Erfahrung in der Industrie im internationalen Umfeld. Von 1987 bis 1993 arbeitete er bei Zellweger Uster in verschiedenen Funktionen, leitete die Produktion in Knoxville, USA, und später den Verkauf in der EMEA-Region. 1994 trat Urs Kaufmann bei Huber + Suhner ein, wo er 2002 CEO und 2017 Präsident des Verwaltungsrats wurde. Bis Januar 2023 ist er Verwaltungsratspräsident der Schaffner Holding, Luterbach. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der SFS Group, Heerbrugg, der Vetropack Holding, Bülach, und sowie der Müller Martini Holding, Hergiswil. Zudem ist er Mitglied im Vorstandsausschuss des Schweizerischen Arbeitgeberverbands und von Swissmem. Mit seiner grossen Erfahrung als CEO und Verwaltungsratspräsident in weltweit tätigen Unternehmen des Anlage- und Maschinenbaus sowie der Elektrotechnik und seiner mit der Bucher Kultur übereinstimmenden Persönlichkeit hat Urs Kaufmann beste Voraussetzungen, um die langfristige, wertebasierte Strategie des Unternehmens weiterzuführen. Kontakt

Philip Mosimann, Präsident des Verwaltungsrats

Silvia Oppliger, Leiterin Konzernkommunikation

T +41 58 750 15 40

media@bucherindustries.com _________ Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, Anlagen für die Herstellung von Getränken sowie Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter bucherindustries.com . Zusätzliche Führungskennzahlen: Bucher Industries verwendet intern und extern Kennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind. Die Zusammensetzung und die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind auf bucherindustries.com/de/zusaetzliche-fuehrungskennzahlen aufgeführt.

Ende der Insiderinformation